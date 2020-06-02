مصر | بعد سب المصريين.. مباحث الإنترنت الكويتية تتخذ إجراءات عاجلة ضد ريم الشمري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد سب المصريين.. مباحث الإنترنت الكويتية تتخذ إجراءات عاجلة ضد ريم الشمري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فهمي بهجت المحامي، مقدم بلاغ النائب العام الكويتي ضد الناشطة ريم الشمري، لإهانتها المصريين وسبهم، في تصريح إلى "الخليج 365"، إن العقيد عبدالعزيز المطوع مدير مباحث الجرائم الإلكترونية بالكويت، قام بالرد علي بلاغه، وأكد علي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ريم الشمرى، والنظر في البلاغ المقدم.

يذكر أن المحامي فهمي بهجت قد تقدم بالتنسيق مع المحامي ابراهيم شعبان أحد أبناء الجالية المصرية المقيم بالكويت، ببلاغ للمستشار ضرار العسعوسي النائب العام الكويتي ضد المواطنه الكويتية "ريم الشمري" لقيامها بسب الجالية المصرية بالكويت خاصة والشعب المصري عامة.

وقال بهجت في بلاغه، إن المشكو في حقها قامت بوصف المصربين بألفاظ شنيعه يعاقب عليها وفقا للمادة ٢١٠من القانون الكويتى رقم ١٦ لسنه ١٩٦٠ والتى تعاقب بالحبس لمدة سنة على جريمه السب، وأن المادة الثانيه من القانون رقم ١٩ لسنه ٢٠١٢، ذكرت أن يعاقب بالحبس لمده سبع سنوات من يقوم العنصريه والتمييز ضد اى مواطن مقيم بالكويت.

كما تقدموا ببلاغ آخر إلى العقيد عبدالعزيز المطوع مدير مباحث الجرائم الالكترونيه بالكويت بنفس المضمون وفى انتظار التحقيق فيه.

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وفي سياق متصل، تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، ضد الناشطة الكويتية ريم الشمري التي تطاولت على المصريين، وأهانتهم ووصفتهم بـ"الخدامين". وقال "صبري" في بلاغه، إن المبلغ ضدها، كويتية الجنسية استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، و"سناب شات"، وعلى فترات متلاحقة لصناعة وعرض محتوى يتضمن الإساءة إلى المصريين المقيمين بدولة الكويت والتعدي عليهم بالسب والقذف والتحقير من شأنهم. Advertisements وتابع المحامي في بلاغه، أن "الشمري" ازدرت المصريين بل ووصفتهم بـ"الخدامين والأجراء" لخدمة الشعب الكويتي، ووصفهم بشتائم غير لائقة، وأنهم (...) جالية موجودة على أرض الكويت والتحريض عليهم واتسم خطابها بالعنصرية.