مصر | إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تصالحهم مع المجني عليه، قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر والاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الوراق ونشر الفيديو له عبر تطبيق "التيك توك".

بداية الواقعة عندما تبلغ قسم شرطة الوراق من شخص مصاب بجرح قطعي بالذارع الأيسر، بصفع شخصين لشقيقه من ذوى القدرات الخاصة، وتصوير الواقعة ونشرها على تطبيق "تيك توك"، أحدهما مقيم بدائرة القسم، ولدى توجهه لمعاتبته تعدى عليه بالضرب مُحدثًا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما طالب 17، وميكانيكي 19 سنة واعترفا بارتكاب واقعة التعدى على شقيق المُبلغ 20 سنة، وتصويره بهاتف أحدهما ونشره على أحد التطبيقات الإلكترونية بقصد المزاح وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي احد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.