أخبار مصر | إنفوجرافيك.. 9 أدوية يتناولها المصريون لا تعالج فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. 9 أدوية يتناولها المصريون لا تعالج فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل جائحة فيروس كورونا التي تهدد العالم، مازالت تتداول الشائعات والأكاذيب بشأن وجود علاج فعال، مستغلة مشاعر الملايين بين شعوب الدول، للتخلص من المرض الفتاك.

وترصد "الخليج 365" في الإنفوجرافيك التالي، أبرز الشائعات والأكاذيب حول الأدوية المتداولة بشأن علاج فيروس:

1- لقاح أكسفورد.. أظهرت تجارب على القردة أن فيروس كورونا مازال موجودًا لديها.

2- دواء فوتوهومال.. يُستخدم في علاج الروماتيزم، ولم تعلن أي جهة مصرية طرحه كعلاج لـ"كوفيد 19".

3- عقار هيدروكسي كلوريوين.. أدى لـ 30 أثرًا جانبيًا خطيرًا، و3 وفيات لدى مصابين بالفيروس.

4- عقار التاميفلو.. حذفته وزارة الصحة المصرية، لأنه غير فعال في القضاء على كورونا.

5-أدوية الملاريا.. تُشكل أضرارًا بصحة القلب والشبكية، ولا تستخدم في علاج الفيروس.

6- الأسبرين.. يُشكل خطرًا عند تناوله لعلاج (كوفيد 19)، نظرا لتفاعله مع الفيروس وضعف المناعة.

7- المضادات الحيوية.. لا تُستخدم في علاج كورونا، فهي علاج فعالة للبكتيريا فقط.

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8- الغرغرة بالماء والملح.. لا تقضي على فيروس الكورونا.

9- شرب الماء بكثره.. لا يقي من عدوى فيروس كوفيد 19.

1399 إصابة جديدة بـ"كورونا"

في نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".