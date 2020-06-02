أخبار مصر | بعد وفاة 5 من أعضائها.. "الصيادلة" تخاطب مجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد وفاة 5 من أعضائها.. "الصيادلة" تخاطب مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت نقابة صيادلة مصر، اليوم الثلاثاء، خطابا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد وفاة أكثر من (خمسة صيادلة) من صيادلة مصر وهم يؤدون عملهم في الصيدليات وإصابة كثير من الصيادلة.

وطالب الصيادلة خلال الخطاب، بمساعدتهم في استكمال واجبهم حتى لا يتساقطوا واحد تلو الآخر وستكون النتيجة الحتمية غلق صيدلياتهم، قائلين: "نحن في أمس الحاجة لكل صيدلي للقيام بدوره في ظل غلق معظم العيادات الطبية وعزوف المواطنين عن الذهاب للمستشفيات خوفًا من العدوي".

وجاء نص الخطاب كالآتي:

السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي

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تحية طيبة وبعد،

نحن نقابة صيادلة مصر نثمن ونقدر الدور العظيم الذي تقوم به كافة مؤسسات الدولة ونشيد بكل المجهودات العظيمة لسيادتكم للسيطرة على تفشي وباء كورونا حيث أنكم لم تدخروا جهدًا في سبيل الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الدولة في شتى القطاعات خاصة العنصر البشري وبالأخص الأطقم الطبية ونحن صيادلة مصر نقوم بواجبنا تجاه الأزمة منذ البداية رغم كافة المعوقات التي واجهتنا منذ البداية حيث أن هناك ٧٥ ألف صيدلية تقوم بواجبها في أصعب الظروف ومازالت رغم الصعاب التي تواجهنا في توفير المستلزمات الطبية التي تحمي المواطن والصيادلة الذين يقومون بواجبهم تجاه المواطنين بكل تفاني ومازلنا نرابط على خط المواجهة للحفاظ على ذلك، ونحن حاولنا على قدر المتاح متسلحين بالإيمان الكامل لسمو رسالتنا ولكننا نجد صعوبة في استكمال تلك الملحمة الآن حيث أنه توفي أكثر من (خمسة صيادلة) من صيادلة مصر وهم يؤدون عملهم في الصيدليات وإصابة كثير من الصيادلة مما كان له أثر نفسي سلبي عميق على الصيادلة مما يؤثر في قدرتهم على استمرارهم في خط المواجهة.

وأكمل الخطاب، قد ناشدنا اتحاد المهن الطبية المنشأ بقانون ١٣ لسنة ١٩٨٣ والذي من أهم اختصاصاته إعانة أعضاء الجمعية العمومية وقت الحاجة ووقت الأزمات وللأسف الشديد لم يقم اتحاد المهن الطبية بواجبه تجاه صيادلة مصر رغم أن الدخل الرئيسي من موارد اتحاد المهن هو الدمغة الطبية الخاصة بالدواء الذي يقوم بتصنيعه صيادلة مصر ولذلك نطالب من سيادتكم التكرم بمساعدة صيادلة مصر في استكمال واجبهم حتى لا يتساقطوا واحد تلو الآخر وستكون النتيجة الحتمية غلق صيدلياتهم ونحن في أمس الحاجة لكل صيدلي للقيام بدوره في ظل غلق معظم العيادات الطبية وعزوف المواطنين عن الذهاب للمستشفيات خوفًا من العدوي.

وتابع الخطاب، قد كنا نتمنى من السيد رئيس الاتحاد في لقائه بدولتكم أن يطلب هذا الطلب دعمًا لكل أفراد المنظومة الطبية التي يمثلها أما وأنه لم يطالب بذلك فإننا كنقابة للصيادلة نتقدم اليكم بطلبنا بعد ورود العديد من الحالات ولم نجد لها مكان في مستشفيات العزل الا بشق الأنفس هذا آملين أن يحظى بدعمكم الكريم بتسهيل أماكن لعزل الصيادلة المصابين للحالات البسيطة والمتوسطة بأحد مباني المدن الجامعية سعة (100 سرير) أو أي أماكن ترونها مناسبة وسنقوم نحن نقابة الصيادلة بتجهيزها عن طريق جمع تبرعات من الزملاء ومن صندوق النقابة ومتابعة تلك الحالات تحت إشراف وزارة الصحة للتخفيف عن كاهل الدولة في تلك الأزمة.