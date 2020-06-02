شكرا لقرائتكم خبر عن المتهمان بالاعتداء على «معاق ذهنيًا» بالوراق أمام النيابة: «كنا بنهزر معاه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات نيابة الوراق في الجيزة، الثلاثاء، تفاصيل واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص لديه إعاقة ذهنية بسيطة من قبل 2 من جيرانه بمنطقة الوراق، وتداولها على تطبيق «تيك توك» لبثّ الفيديوهات.

وأفادت تحقيقات النيابة، برئاسة كريم لطفى، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام، بأن بداية الواقعة كانت بتحرير شقيق المجني عليه محضرًا بقسم الشرطة بأن أخاه يُعاني قصورًا ذهنيًا، وأن شخصين مجهولين بالنسبة إليه، ضرباه وأذاعا فيديو له وهما يسخران منه.

وذكرت التحقيقات أن أجهزة الأمن حدّدت هوية المتهمين، وبضبطهما، تبينّ أن أحدهما «ميكانيكي» والثانى «طالب»، وباستدعاء المجني عليه وشقيقه مقدم البلاغ، عدلا عن أقوالهما بمحضر الشرطة، وقالا إن المتهمين صوّرا الفيديو المُذاع على «تيك توك» بموافقة من المجنى عليه، كون الواقعة مجرد مُزاح.

وأيد المتهمان ما ورد بأقوال المجني عليه ومقدم البلاغ، وقالا: «كنّا بنهزر معاه، ولقينا الموضوع كبر».

لكنّ النيابة عاودت استجواب شقيق المجني عليه، وسألته عن سبب جُرح قطعي بذراعه اليسرى، فقال إنه عرف باعتداء المتهمين على شقيقه بالصفع على وجهه وتصويره على هذا النحو، فتوجه للمتهم الأول معاتبًا إياه: «بتضرب أخويا كده ليه»، فما كان منه إلا أنّ أحدث إصابته بذراعه.

وحين سألت النيابة المتهمين عن تفاصيل الاعتداء على شقيق المجني عليه، قالا إن الأخير اعتدى عليهما بالضرب، وأحدث بهما جروحًا وكدمات وسحجات بجسديهما.

وانتهت النيابة إلى قرارها بإخلاء سبيل شقيق المجني عليه، والمتهمين الآخرين، بضمان محل إقامتهم، عقب تصالحهم.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين الـ3 ارتكاب جريمة الضرب، إذ تبادلوا الاعتداء على بعضهم.

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وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا بشأن ملابسات الواقعة، وقالت إنه تبلغ لقسم شرطة الوراق من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالذارع اليسرى، بقيام شخصين مجهولين بالتعدى بالصفع على وجه شقيقه، من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتصوير الواقعة ونشرها على أحد التطبيقات الإلكترونية، مضيفًا بعلمه أن أحد المتهمين مقيم بدائرة القسم، ولدى توجهه لمعاتبته تعدى عليه بالضرب مُحدثًا إصابته.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة: «طالب»، و«ميكانيكى»، مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة التعدى على شقيق المُبلغ وتصويره بهاتف أحدهما ونشره على أحد التطبيقات الإلكترونية بقصد المزاح.