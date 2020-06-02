شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نص طن من السلع الغذائية مجهولة المصدر بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن مجلس مدينة شبين القناطر، برئاسة غريب أحمد، حملة مكبرة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها، وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن من الأغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرر محاضر للمخالفين.

وأشار «أحمد» إلى أن تلك الحملة بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات، حيث شن مجلس المدينة بإشراف المهندس علاء حسني، نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس لجنة ضبط الأسعار بالمركز والمدينة بالتنسيق مع التموين المتمثل في محمد يوسف، مدير قسم التجارة الداخلية ومدير إدارة الأغذية أحمد مختار، والدكتور مصطفى عليوة من الطب البيطري، وتم المرور على كافة الأنشطة ومتابعة إجراءات الأسعار والتهرب وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط نص طن من الأغذية مجولة المصدر، منها 359 كيلو من محلول سكري مجهول المصدر بكل كرتونة 40 كيس بما يعادل 2880 كيس، وكذا 19 كرتونة من صلصة مجهولة المصدر زنة العبوة الواحدة 300 جرام و32 كيلو من شنط بلاستيك سمراء اللون من البولي اثيلين الممنوع تداولها، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالوقائع لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.