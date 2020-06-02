شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث إدارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الغربية جهودها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجنة الأزمات بالمحافظة لمواجهة تداعيات الفيروس.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه جاري استحداث إدارة بكل جهة عمل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين بالتعاون مع مديرية الأمن، وإبلاغ مديرية الصحة بالمحافظة عن أي حالات اشتباه أو ظهور أعراض على أي من العاملين أو المترددين على جهة العمل.

وأشار محافظ الغربية إلى تجهيز مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين خارج المصالح الحكومية والشركات والبنوك وغيرها من جهات العمل، والزام كافة الجهات بالقيام بحملات تطهير يومية، مع توفير الكمامات والقفازات والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات مشددة تجاه الجهات التي لا تتبع تلك الإجراءات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 719 الصادر في هذا الشأن.

وأكد د. رحمي على وضع ضوابط لنظام العمل بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بنطاق المحافظة، والتي تشمل التشديد على العاملين بكافة جهات العمل بارتداء الكمامة والقفازات أثناء ساعات العمل وايقاف غير الملتزمين واحالتهم للتحقيق وتوقيع عقوبات مشددة عليهم.