شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يصدر قرارًا بسحب رخص القيادة لعدم ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، القرار رقم ( 453 ) لسنة 2020م، إلحاقًا للقرار رقم ( 449 ) لسنة 2020م، بسحب رخص القيادة وتسيير المركبات لكافة وسائل النقل الجماعي ( عام / خاص) لمدة أسبوع في حال عدم الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ( 1069 ) لسنة 2020م وقرار المحافظة رقم ( 449 ) لسنة 2020م بشأن ارتداء الكمامات الواقية للسائق والركاب.

وتضمن القرار أنه في حال تكرار المخالفة يتم إيقاف التراخيص ( قيادة + تسيير ) لمدة شهر من تاريخ الضبط، بالإضافة إلى على كلاً من إدارات المرور والإدارة العامة للمواقف بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.