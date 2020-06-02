شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يصدر قرارًا بسحب رخص القيادة لعدم ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، القرار رقم ( 453 ) لسنة 2020م، إلحاقًا للقرار رقم ( 449 ) لسنة 2020م، بسحب رخص القيادة وتسيير المركبات لكافة وسائل النقل الجماعي ( عام / خاص) لمدة أسبوع في حال عدم الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ( 1069 ) لسنة 2020م وقرار المحافظة رقم ( 449 ) لسنة 2020م بشأن ارتداء الكمامات الواقية للسائق والركاب.
وتضمن القرار أنه في حال تكرار المخالفة يتم إيقاف التراخيص ( قيادة + تسيير ) لمدة شهر من تاريخ الضبط، بالإضافة إلى على كلاً من إدارات المرور والإدارة العامة للمواقف بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
26,384
-
تعافي
6,297
-
وفيات
1,005
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفرالشيخ يصدر قرارًا بسحب رخص القيادة لعدم ارتداء الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.