شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والحكومية لمواجهة كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت العامة والشوارع وخاصة أماكن تقديم الخدمات العامة للمواطنين كالبنوك ومكاتب البريد والمخابز ومكاتب التأمينات وماكينات الصراف الآلي بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك إطار الإجراءات الإحترازية التي أتخذتها المحافظة لمجابهه فيروس كورونا المستجد، من خلال رش الشوارع بسيارات محملة بجهاز (التيفا) المخصص لرش الحشرات الطائرة بالمبيد الحشرى المصرح به فضلا عن رش الشوارع والمباني بالمياه المختلطة بالمواد المطهرة وفقا للنسب المقررة من وزارة الصحة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتطهير كافة المنشآت بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ استمرار حملات التعقيم والتطهير لكافة المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية والمباني والمرافق العامة بالمحافظة، إضافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ صناديق القمامة ورشها بالمياه المختلطة بالمطهرات للقضاء على انتشار الفيروسات للحفاظ على جو بيئى وصحى نظيف خالي من التلوث والفيروسات.