شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: ضبط 1045 قضية تموينية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس «كورونا» المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب» وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1045 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 121 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

ضبط 251 مخالفة في مجال غلق المحالوالمطاعم والمراكز التجارية.

غلق نشاط تعليمى مخالف.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها- بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.