شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.4% (أسماء الأوائل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 99.49 % لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 44963 طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول، حضر منهم 44738 طالباً وطالبة، فيما حصل 48 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 95.71%، حيث تقدم للامتحان 886 طالبا حضر منهم 848.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 68.16 %، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 93% .

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبها أوضحت سهام وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه نظرا للظروف والتداعيات الخاصة بجائحة كورونا لم يتسن عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتم استبدالها بالمشروعات البحثية التي قدمها الطلاب طبقا لتعليمات وقرارات الوزارة، لافتة إلى أن المجموع النهائي تم احتسابه على أساس حصول الطالب على 140 درجة، في مقابل تقديمه للمشروع البحثي، والتي تم إضافتها (140 درجة) إلى مجموعه في نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وفيما يتعلق بالإدارات التعليمية، فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة ناصر 99.67%، تلتها إدارة الفشن 99.54%، ثم إدارة سمسطا 99.49%، فيما سجلت إدارة ببا نسبة نجاح بلغت 99.48%، فإدارة بني سويف 99.44%، تلتها إدارة الواسطى 99.26%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة إهناسيا 99.20%.

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محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية