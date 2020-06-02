شكرا لقرائتكم خبر عن «هاكاثون الشباب العربي» يحظى بدعم وزارة الشباب والرياضة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل «هاكاثون الشباب العربي»؛ الذي أطلقه «مركز الشباب العربي» بالتزامن مع الأزمة الصحية العالمية الراهنة لتفشي جائحة كوفيد-19 كأكبر ورشة عصف ذهني رقمي عربي، تلقيه أفكار الشباب من مختلف البلاد العربية تحت شعار «حلول الشباب لمواجهة الأزمات».

وتعلن العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية والشبابية المؤثرة على المستوى العربي تباعاً دعمها ومساندتها للمبادرة.

في الوقت نفسه تتوالى مشاركات الشباب في الهاكاثون، من خلال مقاطع مصورة يقدمون فيها أفكارهم الإبداعية لحلول مبتكرة مقترحة في 6 مجالات حيوية تهم الشباب والمجتمعات العربية.

وفيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية دعمها للمبادرة، التي ينظمهامركز الشباب العربي بشراكة استراتيجية مع مؤسسة ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية،أكدت كلٌ من وزارة شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين والهيئة العامة للشباب في دولة الكويت دعمهما للتحدي الرقمي العربي.

أهمية الدعم

وأكدت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن دعم المؤسسات الحكومية والمعنية بالشباب للمبادرات الهادفة لتمكين الشباب العربي في أوطانهم أساسي لتحفيز المشاركة الفاعلة في إيجاد حلول للتحديات على مستوى المنطقة العربية والعالم، ودعم تطبيق تلك الأفكار المبتكرة على الأرض.

وأضافت: «التكنولوجيا أتاحت للشباب العربي خيارات جديدة للتواصل فيما بينهم ومع العالم والاطلاع على أحدث المعلومات والتوجهات وتبادل الخبرات وطرح حلول إبداعية لمختلف القضايا والتحديات. ودور المؤسسات الحكومية والمعنية بصياغة استراتيجيات الشباب اليوم هو تطوير أدوات التواصل مع الشباب والاستماع إلى اقتراحاتهم بالاستفادة من هذه الحلول التكنولوجية الناشئة».

الأكثر مرونة

بدوره، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية: «فئة الشباب هي الأكثر مرونة وقدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة والتأقلم معها واستكشاف الفرص الكامنة وتوظيف القدرات والمهارات والمعارف والمعلومات لابتكار الحلول الأنسب في مواجهة الأزمات».

وأضاف: «الكوادر الشابة في مصر والعالم العربي قادرة اليوم من خلال مبادرات هادفة تعزز العمل العربي المشترك مثل هاكاثون الشباب العربي على المساهمة في تخطي الأزمة الصحية العالمية الراهنة وتداعياتها وتسريع دورة التعافي واستعادة مسارات النمو».

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التقديم

ويتلقى مركز الشباب العربي عبر موقعه الإلكتروني المشاركات الشبابية في هاكاثون الشباب العربي، حيث يقوم المشاركون بملء طلب المشاركة ومن ثم تحميل الفكرة بصيغة فيديو تقديمي من 3 دقائق باللغة العربية يعرّف فيه المشارك بنفسه ويشرح فكرته.

ويمكن للمشاركين اقتراح الحلول ضمن 6 مسارات هي الأمن الغذائي والدوائي، وفرص العمل والوظائف، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، والمسؤولية المجتمعية؛ليتم بعدها تقييم المشاركات وإعلان الفائزين على مستوى العالم العربي ضمن فعالية رقمية بمشاركة شخصيات فاعلة في العمل الشبابي العربي.