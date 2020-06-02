مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان يعلن عن خطته التدريبية لشهر يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج عن بعد لشهر يونيو 2020، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. وأوضحت الدكتورة منى أبوهشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن المركز يسعى لتطوير البرامج التدريبية لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة و لتحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه. ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو لمدة يومين بواقع 10 ساعات تدريبية لكل برنامج واشتملت الخطة التدريبية على البرامج الاتية:- 1- دورة سلوكية المهنة يومي 13-14 يونيو، ويحاضر بها الدكتور سعيد عبد المعز أستاذ مناهج وطرق التدريس بكلية التربية. Advertisements 2- أساليب التدريس الحديثة يومي 15-16 يونيو، ويحاضر بها الدكتور محمد سلامة أستاذ مساعد مناهج و طرق التدريس بكلية التربية. 3- معايير الجودة في العملية التعليمية يومي 17-18 يونيو، ويحاضر بها الدكتورة دعاء عبد الكريم أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الألمانية ونائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية. 4- التفكير الإبداعي يومي 20-21 يونيو، ويحاضر بها الدكتور كرم مسعد أستاذ مساعد بكلية التربية الفنية. 5- الذكاء الإصطناعى يومي 22-23 يونيو، ويحاضر بها الدكتور محمد ماهر المدرس بكلية العلوم. 6- تأهيل الشباب للريادة والابتكار يومي 24-25 يونيو، يحاضر بها الأستاذة الدكتورة عبير إبراهيم أستاذ تكنولوجيا طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية. 7- أمن البيانات والمعلومات على الانترنت يومي 27-28 يونيو، ويحاضر بها الدكتور أيمن حجاج أستاذ مساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم . 8- مكافحة الفساد والتعريف به يومي 29-30 يونيو، ويحاضر بها الدكتور السيد فتوح استاذ مساعد مناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

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