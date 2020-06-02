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الطيران المدنى تخصص مستشفى لعلاج العاملين بالمنظومة حال الإصابة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطيران اليوم الثلاثاء فى بيان لها، أنه في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بكافة الجوانب الصحية لجميع العاملين بشركاتها وهيئاتها التابعة والإلتزام بالمسئولية الاجتماعية تجاه أبنائها، وبناءً على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران خاصة فى ظل انتشار المستجد ، تم توقيع بروتوكول بين مستشفي مصر للطيران وأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بحقل الطيران المدنى لتلقى العلاج أو العزل فى حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا لا قدر الله، واستخدام المستشفى بكامل إمكانياتها وأجهزتها ومعداتها الطبية لعلاج العاملين وذلك تحت إدارة و إشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

 

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن هذا البروتوكول يأتى تقديراً لأهمية العنصر البشرى داخل قطاع الطيران المدنى، حيث إنه القوة الحقيقية للقطاع والدافع الرئيسى لعجلة التنمية .

 

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وأكد وزير الطيران على أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم حيث إن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم فى هذه الفترة الحاسمة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا، مضيفاً أننا سنواصل جهودنا حتى نعبر هذه الأزمة ونحن أكثر قوة واصراراً لاستعادة الطيران المدنى المصرى عافيته خلال وقت قريب .

 

 

 

 

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