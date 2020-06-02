شكرا لقرائتكم خبر عن المواصلات العامة تلتزم بالكمامة.. و الركاب: لازم نخاف على نفسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجولت كاميرا فيديو الخليج 365 مواقف الميكروباص و اتويسات النقل العام بمحافظ القاهرة جولاته لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة. Advertisements فيما اكد السائقين و الركاب على الالتزام بالكمامة للتعايش مع كورونا حفاظا على انفسهم.

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