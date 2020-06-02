شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلتين استثنائيتين قادمتين من جدة والكويت لنقل 325 عالقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، رحلتين طيران استثنائيتين سيرتهما شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى وشركة الجزيرة الكويتية لعودة العالقين بالسعودية والكويت وعليهما حوالى 325 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد .

وذكرت مصادر بمطار القاهرة، بأن رحلة شركة إير كايرو SM3012 وصلت المطار قادمة من جدة وعلى متنها حوالى 165 مصريا كانوا عالقين هناك.

كما وصلت أيضا رحلة طيران الجزيرة رقم Jg1731 وعلى متنها 160 مصريا أيضا وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .