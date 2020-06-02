شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: حظر تحصيل أى تبرعات من أولياء الأمور أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحصيل أى تبرعات من أولياء الأمور أثناء التقدم لأبنائهم للعام الدراسى الجديد 2020،2021، مشددة على الاكتفاء بالمصروفات المحددة من قبل الوزارة فقط دون أى زيادة أو تبرعات أخرى، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التسجيل الإلكترونى للمتقدمين للصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية، حيث يمكن لأولياء الأمور التقدم وتسجيل بيانات أبنائهم عبر الرابط التالى " https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل للالتحاق بالمدارس الرسمية والورسمية لغات والخاص" للعام الدراسي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للتقديم فى المدارس الرسمية، يتم التسجيل من 1 يونيو الجارى حتى 30 يونيو 2020، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة، من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم ، وفي حالة تعسر ولي الأمر بالتسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه إلى المدرسة التي يرغب في القدم لها ولديه " صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الاصلية عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا.

وأكدت الوزارة، أنه متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالاجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة لذلك، موضحة أنه يتم قبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 يوليو 2020 حيث يتاح للمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم من خلال التطبيق الإلكترونى طبقا لما ورد من اللجنة المختصة ، ويتاح لولى الأمر الاطلاع على المدرسة التي يتم قبول نجله بها ، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص به ويلزم على ولي الامر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى.

Advertisements

وشددت الوزارة على أنه يتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمقبولين إلكترونيا بالمدارس، وأنه عقب استلام الملفات يجب التسجيل الالكتروني للذين تم قبولهم نهائيا واستلام ملفاتهم وطباعة الكشوف النهائية للمتقدمين للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها بالإدارة التعليمية، على أن تلتزم المدارس بتسجيل طلبات التقدم الالكتروني للصف الاول الابتدائي لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني في خلال الفترة المحددة سابقا، على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، أنه بخصوص المتقدمين للمدارس الرسمية لغات والخاص العربي واللغات تضيف المدرسة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الالكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي الخاصة بالمدارس، وسوف يتعرض مسئولو المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم ادخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الاول الابتدائي.

وبالنسبة للتلاميذ الوافدين يقدم ولي الأمر أوراق الالتحاق إلى الادارة التعليمية لمراجعتها ثم تسجيل بيانات الوافدين المقبولين إلكترونيا من خلال إدارة الاحصاء بالادارة التعليمية ، ويتم الاعلان في مكان ظاهر بالمدارس والادارات التعليمية والميدرية عن فتح باب التقدم للصف الاول الابتدائي.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدني للتقدم للمستوي الأول بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات فى 1 أكتوبر المقبل، ولا يقبل أي طفل اقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوي الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتي سن 5 سنوات و11 شهر و 29 يوم، مشددة على أن قبول أطفال فى مرحلة رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن 6 سنوات غير جائز على أن يتم قبول الاطفال في المدارس الرسمية للغات للاكبر سنا فالاصغر وطبقا للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن.

ولفتت الوزارة إلى أن المديريات تلزم من يتقدم لابنه بالمربع السكني له طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي وتعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الإدارة ويجوز توزيع المتقدمين لاقرب مدرسة في حاله وجود أماكن شاغرة وفق ترتيب السن، وأن يتم توقيع ولي أمر الطفل على تعهد بسداد المصروفات الدراسية في الموعد المحدد، ويجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات.

