الجيزة: غلق كلي لمطلع الطريق الدائري القادم من القومية بالوراق لمدة 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق مطلع الدائري القادم من شارع القومية إتجاه الطريق الدائري في اتجاه أعلى مناطق الوراق لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد الموافق 7/6/2020 والعمل على مدار 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري " القوس الغربي " في المسافة المحصورة ما بين محور 26 يوليو حتي تقاطع طريق شبرا بنها الحر مما يضطر الإدارة العامة لمرور الجيزة.

ولتيسير حركة المرور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بإجراء تحويلة مرورية بالمحاور الأتية:-

- القادم من شارع القومية السير إجباري يميناً لمسافة "200" متر بالمسطح الموازي للطريق الدائري إتجاه الوراق.

- السير يساراً بنفق المعهد الديني أسفل الطريق الدائري.

- السير يساراً حتي الصعود أعلي الطريق الدائري إتجاه محور أحمد عرابي.

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- النزول إتجاه المنزل المؤدي إلي محور أحمد عرابي وأستكمال السير حتي مسطح نفق أحمد عرابي وصولاً حتي ميدان سفاري بارك.

- الدوران والعودة من ميدان سفاري بارك إتجاه مطلع الطريق الدائري إتجاه أعلي مناطق الوراق.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال بالمتابعة الدورية للاعمال واتخاذ ما يلزم لتسهيل عمل الشركات.

مشير ان الأدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط التحويلة بمسافات كافية وكذا العلامات الفسفورية والطواحين المضيئة ليلاً.

كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بنطاق الإشراف.

وأهابت محافظة الجيزة بقائدي المركبات بالإلتزام باللوحات المرورية بمحيط الأعمال والتعاون مع اللجان المرورية لتفادي التكدسات.