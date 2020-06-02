حفاظًا على صحة العاملين.. "الطيران المدني" تخصص مستشفى لعلاج مصابي "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وقَّع مستشفى مصر للطيران وأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، برتوكولًا لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بالطيران المدني؛ لتلقي العلاج أو العزل في حال تعرض أحدهم إلى الإصابة بفيروس كورونا، واستخدام المستشفى بكامل إمكاناته وأجهزته ومعداته الطبية لعلاج العاملين تحت إدارة وإشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بأن هذا البروتوكول يأتي تقديرًا لأهمية العنصر البشري داخل قطاع الطيران المدني؛ حيث إنه القوة الحقيقية للقطاع والدافع الرئيسي لعجلة التنمية، مؤكدًا أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم؛ حيث إن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم في هذه الفترة الحاسمة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف منار: سنواصل جهودنا حتى نعبر هذه الأزمة ونحن أكثر قوة واصراراً لاستعادة الطيران المدني المصري عافيته خلال وقت قريب.

وتابع وزير الطيران المدني بأن البرتوكول جاء في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بكل الجوانب الصحية لجميع العاملين بشركاتها وهيئاتها التابعة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبنائها، وتوفير كل سبل الرعاية الطبية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران؛ خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا.