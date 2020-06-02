محافظ القاهرة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لمستشفى منشية البكري العام للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

كانت محافظة القاهرة أعلنت عن تخصيص الخط الساخن ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى الرقم الساخن الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية ١٦٥٢٨.