لا نملك إلا العمل حتى نحيا.. السجيني: جلسات البرلمان في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الغلق يتنافى مع طبيعة إرادة الأرض والخلق، مؤكدًا أن "كورونا" وباء عالمي ولا نملك إلا العمل والعمل حتى نحيا، مع أخذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية بكل جدية وحزم.

وأضاف السجيني، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن الجلسات في موعدها، معقبًا: كل أجهزة القوات المسلحة والشرطة والجهاز الطبي تعمل، فكيف لا نعمل نحن ونقوم بدورنا التشريعي في مثل هذا التوقيت؟! يجب أن يعمل البرلمان أسوة بالجيش والشرطة في هذا الظرف".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بأن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة يوميًّا بشأن الإصابة بفيروس كورونا هي أرقام إلى حد ما معقولة مقارنةً بالدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا الفيروس بمثابة وباء عالمي وجائحة عالمية أصبح من الضروري أن تتعامل معها الدول كافة.

واستكمل السجيني تصريحاته بالتأكيد أن ما يحدث هو وباء عالمي، والحظر الشامل له آثار سلبية باتت تعاني منها الدول كافة التي اتخذت هذا القرار، مشيدًا بقرارات الحكومة بالغلق الجزئي والعودة التدريجية لمختلف الأنشطة.