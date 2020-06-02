بالتصالح.. النيابة تخلي سبيل المتهمين في واقعة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالوراق، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 3 متهمين بالاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة الذهنية ونشر الفيديو عبر التيك توك، وصرفهم من النيابة العامة، بعد تصالحهم مع المجني عليه.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الوراق من شخص مصاب بجرح قطعي بالذارع الأيسر، بصفع شخصين لشقيقه من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتصوير الواقعة ونشرها على تطبيق "تيك توك"، أحدهما مقيم بدائرة القسم، ولدى توجهه لمعاتبته تعدى عليه بالضرب مُحدثاً إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (طالب 17، وميكانيكي 19 سنة) واعترفا بارتكاب واقعة التعدى على شقيق المُبلغ 20 سنة، وتصويره بهاتف أحدهما ونشره على أحد التطبيقات الإلكترونية بقصد المزاح.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.