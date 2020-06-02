ضبط 1088 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1189 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وفي مجال متابعتها للأسواق، نجحت الحملات في ضبط 1085 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

كما ضبطت الحملات 190 مخالفة قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية)، و286 قضية "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.