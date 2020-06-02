لفحص الأضرار.. النيابة تشكل لجنة هندسية في واقعة كسر خط غاز العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العياط، بتشكيل لجنة هندسية؛ لفحص الإضرار التي لحقت بخط غاز بمنطقة العياط شب به النيران أثناء الحفر، وكتابة تقرير وافٍ عنه.

كما أمرت النيابة العامة باستدعاء عددًا من مسئولي شركة الغاز، والمسئولين عن أعمال الصيانة في الموقع، لسماع أقوالهم حول الواقعة، وبيان أسباب وظروف كسر خط الغاز أثناء أعمال الصيانة.

كان ألقى رجال المباحث القبض على سائق الحفار، المتسبب في كسر خط الغاز بقرية المتانيا بالعياط، مما أسفر عن اشتعال النار به، للتحقيق معه بتهمة التسبب في كسر خط الغاز، أثناء أداء أعمال صيانة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن السائق يدعى " ك. ع " 30 سنة، يتبع مقاول متعاقد مع الشركة لإجراء أعمال صيانة، وأفادت التحريات الأولية عدم وجود تعمد في كسر خط الغاز، وتم إحالته إلى النيابة التي أخلت سبيله عقب التحقيق معه.

Advertisements

وكشفت تحريات الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا بالعياط، أنه أثناء أداء أعمال صيانة تابعة لشركة الغاز، اصطدم حفار بخط الغاز، مما أسفر عن نشوب الحريق، وامتد للحفار، أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة به.

وأجرى رجال المباحث معاينة للحفار لحصر التلفيات به، ولخط الغاز بعد السيطرة على الحريق، وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق بخط غاز بقرية المتانيا بالعياط، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.