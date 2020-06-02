شرطة التموين تضبط 1000 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1085 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالكي (ثلاجة لحفظ الأسماك، مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة، لحيازتهما (3 طن أسماك مجمدة، 2,761 طن "جبن رومي") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لانتاج الحلويات بمحافظة القاهرة، لحيازته (3 طن سلع غذائية ) مستلزمات انتاج مجهولة المصدر ، تمهيداً لادخالها في عملية التصنيع، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.