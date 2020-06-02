محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1085 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالكي (ثلاجة لحفظ الأسماك، مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة، لحيازتهما (3 طن أسماك مجمدة، 2,761 طن "جبن رومي") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.
كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لانتاج الحلويات بمحافظة القاهرة، لحيازته (3 طن سلع غذائية ) مستلزمات انتاج مجهولة المصدر ، تمهيداً لادخالها في عملية التصنيع، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة التموين تضبط 1000 قضية متنوعة في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.