محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بمركز الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس متهمين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما 2 كيلو هيروين، تقدر قيمتها بحوالي 300 الف جنيه قبل ترويجها بمنطقة منشأة القناطر.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" تخصصا في الإتجار بمخدر الهيروين، متخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر مكانًا لمزاولة نشاطهما في الاتجار والترويج.
وبمواجهة المتهمين أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بقرارها المتقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط بحوزتهما 2 كيلو هيروين.. النيابة تأمر بحبس مسجلين خطر في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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