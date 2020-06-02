ضبط بحوزتهما 2 كيلو هيروين.. النيابة تأمر بحبس مسجلين خطر في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بمركز الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس متهمين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتهما 2 كيلو هيروين، تقدر قيمتها بحوالي 300 الف جنيه قبل ترويجها بمنطقة منشأة القناطر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" تخصصا في الإتجار بمخدر الهيروين، متخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر مكانًا لمزاولة نشاطهما في الاتجار والترويج.

وبمواجهة المتهمين أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بقرارها المتقدم.