مصر | 6 يوليو.. إعادة محاكمة متهمين بأحداث أطفيح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر 6 يوليو.. إعادة محاكمة متهمين بأحداث أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين قاموا باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران فية والتعدي على قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح " وهي القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، لجلسة 6 يوليو المقبل لانتداب محامي للمتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

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ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيحوإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها في القضية علي 119 متهم وتراوحت فيها الاحكام من المشدد الي السجن 3 سنوات.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.