مصر | ننشر تفاصيل معاينة موقع العقار المحترق بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل معاينة موقع العقار المحترق بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المعاينة الأولية إلى أن العقار المندلع به النيران، بجوار مدرسة الأورمان بمنطقة الهرم، مكون من 4 طوابق، وجميعها مستخدمة كـ"مخازن"، وأسفل العقار مسجد.

وكان اندلع حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق، وأسفله مسجد، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على الحريق.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من احدي العقارات، بمحيط مدرسة الاورمان، بنطاق قسم شرطة الهرم.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة مدعومين بسيارات الإطفاء.

كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بعقار مكون من 4 طوابق أسفله مسجد، وجار محاولات قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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حريق في خط الغاز الطبيعي بقرية المتانيا التابعة لمركز العياط

نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة، في السيطرة على حريق شب في خط الغاز الطبيعي بقرية المتانيا التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بخط الغاز بقرية المتانيا بمركز العياط.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، كما انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة، والرائد محمد مصباح والنقيب باسم هنداوي، معاوني مباحث المركز، تنسيقا مع الشركة القابضة للغاز.

وجرى غلق محبس الغاز تحسبًا لوقوع انفجار، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وأسفر عنه إصابة شخص بحروق، نقل على إثرها إلى المستشفي.

المعاينة الأولية كشفت أن الحريق نتج عن تسرب الغاز بالخط، أثناء عملية إصلاحه.

وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.