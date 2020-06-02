مصر | تعقيم مقر محاكمة متهمي "حرق كنيسة كفر حكيم" قبل النطق بالحكم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تعقيم مقر محاكمة متهمي "حرق كنيسة كفر حكيم" قبل النطق بالحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مقر انعقاد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بأكاديمية الشرطة، تشديدات أمنية ووقائية ضد انتشار فيروس كورونا، تماشيا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية في هذه المرحلة، قبل جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة وظهروا مرتدين الكمامات الطبية.

وقامت الجهات المعنية بتعقيم قاعة المحكمة بالكامل وتطهيرها قبل دخول المحاميين والجمهور والصحفيين، وأيضا تم وضع بوابة لتعقيم الحاضرين قبل الدخول إلى قاعة المحكمة.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي حسام الدين أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيي عتريس احمد وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي وطارق ابراهيم احمد زايد عيد وأشرف السيد عبده وماهر جميل عبد العظيم القهاوي وصبحي ربيع عبد العال حسن.

الجدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض عليهم مؤخرًا فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.