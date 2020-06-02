مصر | بعد فيديو "التيك توك".. ضبط المتهمين بضرب شاب معاق في الوراق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد فيديو "التيك توك".. ضبط المتهمين بضرب شاب معاق في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالذارع الأيسر، بقيام شخصين مجهولين بالتعدي عليه بالصفع على وجه شقيقه "من ذوي الإحتياجات الخاصة"، وتصوير الواقعة ونشرها على أحد التطبيقات الإلكترونية.

وأضاف في بلاغه بعلمه أن أحد المتهمين مقيم بدائرة القسم، ولدى توجهه لمعاتبته تعدى عليه بالضرب مُحدثًا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصان (طالب، وميكانيكي مقيمان بدائرة القسم)، واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب واقعة التعدي على شقيق المُبلغ وتصويره بهاتف أحدهما ونشره على أحد التطبيقات الإلكترونية بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو لشخصين يعتديان على آخر، بالضرب صفعا على وجهه، بدافع الاستهزاء به، ونشر مقطع الفيديو عبر موقع التيك توك، مما أثار استياء متداوليه.

تطورات قضية منة عبدالعزيز فتاة التيك توك

وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة اتهام "منة عبد العزيز" والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، للشاب مازن إبراهيم بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي عليها، بأنه تم توجيه اتهامات عدة للمتهمين خلال التحقيقات.

وأضاف المصدر، أن الاتهامات هى: تعريض طفل للخطر وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك لعدم بلوغ الشهيرة بـ"منة عبد العزيز" السن القانوني، ومواقعة أنثي بغير رضاها وفقا لحكم المادة 267 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.

وعن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح المصدر إلى الخليج 365، أن الفتاة المعروفة بـ"منة"، تواجه اتهام بنشرها مقطع فيديو منافٍ للذوق العام وتقاليد المجتمع وخدش للحياء العام، وفقا لحكم المادة 187 من قانون العقوبات، وجريمة التحريض في مكان عام على الفسق أو الفجور أو البغاء بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى، وفق حكم المادة 269 مكرر من قانون العقوبات.

وواصل المصدر ذاته، بأنه من بين الاتهامات الموجهة إليها، جريمة الإعلان بطريقة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، وفق حكم المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة1961 بشأن مكافحة الدعارة، فضلا عن جريمة الاعتداء على قيم ومبادئ أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2019 بشأن المحاكم الاقتصادية.