مصر | ضبط 127 شخصا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 127 شخصًا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء كافة، خلال 24 ساعة بمختلف مديريات الأمن، إثر حملات مُكبرة لضبط المخالفين .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

لوجود خلافات بينهما.. أخ يقتل شقيقته بدار السلام

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق لقتلة شقيقته، لوجود خلافات بينهما، بدار السلام، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، ومصابة بجرح طعنى بالرقبة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها، سائق مقيم بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكور تم ضبطه.

وضبط وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن (مطواة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

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وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

وجاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في سرقة السيارات بالقاهرة

وفي سياق مغاير، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي يستغل الصبية "الأحداث" فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

بدأت الواقعة، في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم، لملاحظة الحالة الأمنية حيث تمكنت من ضبط 3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى، عقب قيامهم بسرقة جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من عاطلَين "أحدهما له معلومات جنائية"، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى إرتكاب حوادث السرقة لصالحهما، وإعترفا بإستغلال الثلاث أطفال فى إرتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

وجاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحةالجريمة بشتى صورها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.