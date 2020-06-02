مصر | بقيمة 551 ألف جنيه.. ضبط 5 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر بقيمة 551 ألف جنيه.. ضبط 5 قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من حملاته في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (5) قضايا تهريب، و(13) قضية أمن عام.

ونجحت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل، سجائر، قطع غيار معدات زراعية، بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (551 ألف جنيه).

وتمكنت في مجال الأمن العام، من ضبط (13) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفة مسطح مائي).

بينما قامت في مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط (102) مخالفة مرورية متنوعة، وعن مجال تنفيذ الأحكام، استطاعت تنفيذ (95) حكم قضائيا متنوعا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة، بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من ضبط 44 قطعة سلاح ناري، 94 قضية مخدرات وتنفيذ 35704 حكما قضائيا متنوعا.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية - وفقا لبيان صحفي - بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 44 قطعة سلاح نارى، بحوزة 43 متهما، وذلك على النحو التالي (4) بنادق آلية، (6) بنادق خرطوش، (2) طبنجة، (32) فرد محلى، (70) طلقة مختلفة الأعيرة، (5) خزائن متنوعة، ضبط (122) قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (35704) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالي، (138) حكم جناية، (10019) حكم حبس جزئي، (1945) حكم حبس مستأنف، (17785) حكم غرامة، (5817) حكم مخالفة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط (94) قضية مخدرات بحوزة (106) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (2،300 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (3،535 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (462 جرام )، كمية من مخدر الشابو وزنت (47 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (575 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (45 جرام)، (2872) قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (18) متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط (267) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (14044) مخالفة مرورية، وفي مجال فحص السائقين فحص (69) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم.