مصر | ضبط 85 ألف كمامة طبية داخل إحدى الشركات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 85 ألف كمامة طبية داخل إحدى الشركات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح رجال مديرية أمن القاهرة، في ضبط 3 سائقين وسكرتيرة لحيازتهم 85 ألف كمامة طبية، حيث تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة التجمع الأول أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 سائقين مقيمين بمحافظات الشرقية والجيزة والمنوفية، حال قيادتهم 3 سيارات نقل، محملين بـعدد من الكراتين بداخلهم 67500 كمامة، أمام أحد العقارات بدائرة القسم.
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات قرروا بإستلام تلك الكراتين من إحدى الشركات الكائنة بالطابق الأرضى بذات العقار لتوصيلها لمحافظتى الشرقية والجيزة، وعقب تقنين الإجراءات والدخول لمقر الشركة تم التقابل مع سكرتيرة بذات الشركة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصرالقديمة.
وعثر بداخل الشركة على 2880 عبوة بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة، 5 لفافات قماش أزرق، 17500 كمامة، 50 لتر كحول، ماكينة طباعة لوجو.
وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لوجود خلافات بينهما.. أخ يقتل شقيقته بدار السلام
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق لقتلة شقيقته، لوجود خلافات بينهما، بدار السلام، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، ومصابة بجرح طعنى بالرقبة.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها، سائق مقيم بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكور تم ضبطه.
وضبط وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن (مطواة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة
وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
وجاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في سرقة السيارات بالقاهرة
وفي سياق مغاير، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي يستغل الصبية "الأحداث" فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.
بدأت الواقعة، في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم، لملاحظة الحالة الأمنية حيث تمكنت من ضبط 3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى، عقب قيامهم بسرقة جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية".
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من عاطلَين "أحدهما له معلومات جنائية"، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى إرتكاب حوادث السرقة لصالحهما، وإعترفا بإستغلال الثلاث أطفال فى إرتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.
وجاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحةالجريمة بشتى صورها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.