أخبار مصر | تعرف على التأخيرات المتوقعة بقطارات السكك الحديدية اليوم الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على التأخيرات المتوقعة بقطارات السكك الحديدية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن وجود بعض التأخيرات المتوقعة صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة بعض أعمال التطوير التي تُنفذها هذه الأيام، على بعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والآمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة - السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: - القاهرة - أسيوط مدة ٤٥ دقيقة Advertisements - أسيوط - أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها - بورسعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة