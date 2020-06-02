أخبار مصر | برلماني: جهود الدولة هي النموذج الأفضل في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 02:24 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: جهود الدولة هي النموذج الأفضل في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أزمة كورونا، لا تزال النموذج الأفضل في المواجهة كونها تستهدف صحة وسلامة المواطن دون أي اعتبارات أخرى، حتى مع التفكير في خطة التعايش خلال الفترة المقبلة.

وطالب "أبو العلا"، بضرورة استمرار جهود التعقيم والتطهير والتوعية الشاملة في دور الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مثل هذه الدور تحتاج المتابعة والرقابة المستمرة، حتى لا تكون بؤرة لانتشار العدوى، والمساعدة على فاعليتها، خاصة في ظل تزايد أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك دوريات مستمرة من وزارة التضامن على هذه الدور بشكل فعال بجانب أعمال التطهير والتعقيم والتوعية حرصا على سلامة وصحة الجميع.

خروج 410 حالة من مستشفيات العزل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس. ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149 وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا. تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة Advertisements وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. المحافظات الأعلى إصابة بكورونا وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية. تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاالنائبذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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