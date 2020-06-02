شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: رش وتعقيم الشوارع والميادين بـ6 مراكز إدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بقيام الوحدات المحلية في 6 مراكز إدارية بالمحافظة بحملات مكثفة لرش وتعقيم الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري بالمحافظة، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشار إلى قيام حملات برش وتعقيم الشوارع الرئيسية وواجهات المنازل والمحال بقرى الطيرية والطود وصفط العنب ومنشأة راضى بمركز كوم حمادة، وتطهير شارع جمال عبدالناصر وسوق السمك بمدينة إدكو، ومكتب البريد ووحدة المطافى والوحدة الصحية ومبنى الوحدة الصحية بقرية محلة فرنوى بمركز شبراخيت، وشوارع الرشيدية وبنك مصر والثورة والسجل المدنى والزهور وأبوخليل وترعة صدقى والمستشفى العام بمدينة المحمودية، وكذلك منطقتى الميزانة والمستقبل بمركز كفر الدوار، بالإضافة إلى مناطق قرطسا والبساتين والحبشى والمدينة الصناعية والأبراج والكورنيش في مدينة دمنهور.