شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون في مصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الليمون ووصول الكيلو إلى 25 جنيهًا في أسواق الجملة هذه الأيام أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا، مشيرًا إلى «أننا في موسم الرجيعة الثانية، والذي يمثل الإنتاج به نحو 10% فقط من الإنتاج الكلي لأشجار الليمون في مصر، بالإضافة إلى أزمة كورونا، التي أدت لزيادة الطلب على الليمون محليًا وعالميًا».

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن «المساحة المنزرعة بالليمون قليلة، ولا تتعدي 40 ألف فدان، وأشجار الليمون لا يمكن زيادتها بسهولة»، لافتًا إلى أنه حذر سابقًا من الإفراط في تصدير المنتجات الأساسية بسبب الظروف الراهنة ظروف استثنائية، ومعظم الدول اتخذت إجراءات احترازية لمنع حدوث أزمات في نقص المنتجات الزراعية لديها.

وأوضح أن «أسعار الليمون لن تنخفض قبل شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، وهو موعد نضج موسم الرجيعة في الليمون، والذي يمثل 30% من إجمالي إنتاج الليمون في مصر»، مشيرًا إلى ان «الموسم الأساسي المعروف بالسلطاني، والذي يمثل 60% من الإنتاج يكون في شهر مارس».

وأوضح نقيب الفلاحين أن «صادرات الموالح منذ يناير 2020 وحتى الآن سجلت نحو 1.4 مليون طن، حيث لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا، ما أدى لارتفاع أسعار الليمون حاليًا نظرًا لزيادة الطلب على الليمون المصري محليًا وعالميًا لفوائده الكبيرة في زيادة مناعة الجسم ضد نزلات البرد وأمراض الإنفلونزا، والتوصية الدائمة من الأطباء بتناوله للوقاية من كورونا، مع اتخاذ معظم الدول إجراءات احترازية لمنع انتشار وباء كورونا، وإغلاق بعضها أبواب التصدير، وزيادة استهلاك السوق المحلي من الليمون، بالإضافة إلى ضعف إنتاجية العروة الحالية، الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض وارتفاع أسعاره».