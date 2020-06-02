شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يتابع أعماله من مكتبه بمقر الوزارة بعد انتهاء فترة العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياة الجوفية، وذلك لأول مرة بعد إنتهاء فترة العزل المنزلي لمدة 14 يوميا كأحد الإجراءات الاحترازية بعد لقاءه محافظ الدقهلية الذي أصيب بفيروس كورونا.
وبحث وزير الري خلال لقاءه قيادات الوزارة الموقف المائي وخطة إدارة المياه خلال موسم أقصى الإحتياجات، وكذلك المشروعات التي تنفذها الوزارة لمواجهه مخاطر السيول، والإجراءات التي تنفذها الوزارة لضمان كفاءة إستخدام الموارد المائية.
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