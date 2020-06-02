شكرا لقرائتكم خبر عن «بسبب البطيخ».. تاجر فاكهة يشرع في قتل زميله في سوق الجملة ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط تاجر فاكهة قام بذبح زميله في سوق الجملة ببنها إثر مشاجرة بينهما لقيام المجني عليه بمزاحمة المتهم من دخول السوق ووضع البطيخ في الطريق، وتم نقل المجني عليه مصابًا في حالة خطرة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد خالد المحمدي، مفتش مباحث شمال القليوبية، بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة في سوق الجملة ببنها ووجود مصاب.

انتقل على الفور المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز بنها، وتبين وقوع مشاجرة بين كلا من «ا. ر. ا»، و«ع. ع. ا» تاجري فاكهة بسبب قيام الثاني بغلق مدخل السوق بالبطيخ، فطلب منه الأول توسعة الطريق إلا أنه لم يمتثل لكلامه فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الثاني بسنجة في رقبته وفر هاربًا، وتجمع أهالي المجني عليه وحاولوا إحراق محل المتهم بإشعال النيران في بضاعته إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الواقعة.