شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 374 قطعة أثرية بينها تماثيل وتمائم وعملات بمنزل شاب بقرية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت شرطة السياحة والآثار في المنيا، 374 قطعة أثرية، داخل منزل شاب مقيم بقرية أبوبشت التابعة لمركز مغاغة، وشملت المضبوطات قلائد وتماثيل وجعران وعملات نحاسية، وتمائم لمعبودات مصرية قديمة وحيوانات مقدسة، تعود لحقب وعصور تاريخية مختلفة.

تلقي اللواء رضا العمدة، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، إخطارًا من العميد محمد عبدالظاهر، مساعد المدير لشرطة السياحة والآثار يفيد ورود معلومات بحيازة شخص مقيم بقرية أبوبشت التابعة لمركز مغاغة، لقطع أثرية متنوعة تعود لعصور مختلفة.

تشكلت مأمورية تحت إشراف اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث السياحة والآثار بالمنيا، ضمت كل من: العقيد نادر حمدي رئيس مباحث السياحة والآثار بالمنيا، والعقيد عماد شاكر، والمقدم محمد عبدالعزيز وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات واستخراج أذن من النيابة العامة تم تفتيش منزل المتهم ويدعي «أحمد-ف-ح» 26 عاما، حاصل على ليسانس حقوق.

وضبط جعران من الجرانيت الأسود مدون عليه لقب الملك نب خبرو رع «توت عنخ آمون»، 25 تميمة لمعبودات مصرية قديمة، وبعض الحيوانات المقدسة عن عصر الدولة الوسطي بالأقليم السابع عشر منها على شكل قرد آدمي وأرنب وسمكه وأسد وخسران وفرس النهر وحيوان القنفد وآكل النمل واللبؤة (سخمت إله الحرب والنشور) والصقر والمعبود بس وذبابة الشجاعة، وحيوان أخر فوضوي من الممكن أن يعود للمعبود ست، إضافة لوجه آدمي.

وتم ضبط تمثال من الحجر الجيري لطفل صغير بطول 3سم يعود للعصر اليوناني، وتمثال آخر من الخشب للآلة حورس بطول حوالي 25 سم يرجع للعصور الفرعوني.

وتم ضبط 1 قلادة من الفيانس تنتهي بتميمه على شكل أسد، وقلادة أخرى بها مجموعة من الخرز، و3 مسرجة من الفخار متوسطة الحجم ترجع إلى العصر اليوناني الروماني.

وشملت المضبوطات 304 عملات نحاسية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر اليوناني الروماني، و35 تمثال من الأوشبت من الفيانس الأزرق بطول حوالي 10 سم، وتمثال آخر من الأوشبت من الفيانس الأزرق بطول 15 سم يرجعان للعصر الفرعوني المتآخر.

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تم تحرير محضر برقم 3 أحوال شرطة السياحة، وجري التحفظ على المضبوطات والمتهم وتطوير مناقشته لمعرفة مصدر المضبوطات، بعدما رجحت التحريات الأولية أنها أصلية وذات قيمه كبيره.