شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة طفل اخترق «سيخ حديدي» بطنه وخرج من صدره بـ«طنطا الجامعي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محدي سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح 4 فرق طبية بمستشفيات طنطا الجامعية في استخراج سيخ حديدي اخترق بطن طفل وخرج من صدره، بإجراء عملية جراحية ناجحة استغرقت ساعتين.

أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن طوارئ مستشفيات جامعة طنطا استقبلت منذ ساعات قليلة طفلا يبلغ من العمر 15 عاما، بعد سقوطه من الدور الأول على سيخ حديدي يبلغ طوله 1 متر مخترقا جسده من أسفل إلى أعلى، بداية من الجانب الأيمن مرورا بالبطن والحجاب الحاجز والرئة اليمنى، بجوار البطين الأيمن للقلب والشرايين العظمي الرئيسية، خروجا من أعلى الصدر من الناحية اليسرى.

وأكد «غنيم» حرص مستشفيات طنطا الجامعية على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المنفردة عالية الجودة لمرضى الدلتا في مختلف التخصصات الطبية، موجها الشكر للدكتور محمد الشبيني المشرف على مستشفى الطوارئ والفريق الطبي وطاقم التمريض والعناية المركزة.

من جانبه أشاد الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا بمهارة ومجهود ودقة الفرق الطبية الأربعة التي شاركت في استخراج السيخ الحديدي.

وأكد «التطاوي»، أن هذه العملية تعد إنجاز طبي جديد يُسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا كونها من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى فرق طبية متخصصة.

وقال الدكتور أيمن سلام مدير مستشفى الطوارئ، أنه فور استقبال المريض من محافظة كفر الشيخ، تم تشكيل فرق عمل على الفور من أقسام جراحة القلب والصدر، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية والتخدير والعناية المركزة الجراحية، مضيفاً أن الحالة الصحية للطفل الآن مستقرة.

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ضم الفريق الطبي أطباء من قسم جراحة القلب والصدر برئاسة الدكتور علاء بسيوني وهم الدكتور محمد ترك، والدكتور شريف نجم، والدكتوره سمر المرشدي نائب بالقسم، ومن قسم الجراحة العامة الدكتور احمد الشرابي، والدكتور احمد محسن، والدكتور محمد عبدالسلام، والدكتور محمد مرعي نائب، ومن قسم جراحة الأوعية الدكتور أحمد بدران، والدكتور عماد سلام، والدكتور عمرو المحلاوي، والدكتور السيد عطا، والدكتور اسلام الشنشوري نائب، ومن قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية الدكتور أمجد شعبان، والدكتوره هاجر راضي، والدكتوره مارتينا فرج، والدكتور حازم جامع.

عملية استخراج سيخ حديدي يخترق بطن طفل ويخرج من صدره

عملية استخراج سيخ حديدي يخترق بطن طفل ويخرج من صدره

عملية استخراج سيخ حديدي يخترق بطن طفل ويخرج من صدره