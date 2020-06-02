شكرا لقرائتكم خبر عن «لعدم ارتداء الكمامات».. محافظ المنوفية: سحب 330 رخصة قيادة خلال 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ،عن سحب 330 رخصة قيادة لسائقي السيارات على مدار ثلاثة أيام بكافة الطرق بنطاق المحافظة، لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامات الطبية، ومخالفتهم القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس، مؤكداً على تكثيف الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح العميد مصطفي ابراهيم مدير مرور المنوفية بأنه تم سحب 86 رخصة قيادة خلال اليوم الأول و143 رخصة خلال اليوم الثانى و101 رخصة خلال اليوم الثالث بإجمالى 330 رخصة قيادة .

كما وجه محافظ المنوفية مدير إدارة مرور المنوفية بتكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق بمراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس، مؤكداً على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية .