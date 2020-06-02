شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة أزمة كورونا بالمنيا تعلن تفعيل خط ساخن للشكاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا طارئا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف، ومديري المستشفيات الجامعية، ومديري 14 مستشفى تم تخصيصهم لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحيه في محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظه، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسؤولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا أنه على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الوطن، فالحس الوطني يدعونا جميعا للالتفاف حول الوطن ومواجهه الأزمة.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عن تشكيل لجان للمتابعة والمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيه والرقابية، وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

كما شدد المحافظ، على اللجنة بضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالفيروس المستجد وتوافر المستلزمات الطبية لمرضى العزل المنزلي والمخالطين بهم، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية، ومراجعة عملية صرف المستلزمات الطبيه والأدوية من المخازن، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى متابعة نظام حضور الأطقم الطبية ومتابعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، مشيراً إلى ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أي متقاعس أو مسؤول بالمنظومة الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وأكد المحافظ، استعداد المحافظة لمواجهة فيروس «كورونا» واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره بأعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

وقال المحافظ، إنه سيتم تفعيل خدمه الخط الساخن لتلقى أى شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد، على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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كما شدد المحافظ على المتابعة المستمره على مدار اليوم وتنفيذ كافة الاجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاسبوعين المقبلين للحد من انتشار فيروس كورونا، موجها بتكثيف الحملات المرورية للتأكد من ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، ومعاقبة المخالفين، كما شدد على عدم دخول أي مواطن للمنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماع مجلس المحافظين، بتقنية الفيديو كونفرانس، حيث ناقش الاجتماع آخر مستحدات التعامل مع فيروس كورونا المستجد.