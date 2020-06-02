شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يناقش خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، حضره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

خلال الاجتماع عرض الدكتور خالد العناني الموقف الخاص بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في القاهرة، والعين السخنة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية والساحل الشمالي.

وسلط وزير السياحة والآثار، الضوء على نسب الإشغال الفندقي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث جاء في المقدمة كل من الإسكندرية والعين السخنة بالتساوي بنسبة 25% لكل منهما، ثم البحر الأحمر فالقاهرة الكبرى، يليها جنوب سيناء وأخيراً مطروح والساحل الشمالي.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أنه تم اعداد عدة حملات تعريفية وترويجية وافلام قصيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إرسالها لكل الأسواق السياحية بالخارج، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تصوير فيلم دعائى بعنوان «سائح في مصر» يتضمن (المطار – المتحف المصري – فنادق وشواطئ وصحراء ومستشفى شرم الشيخ).

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التي قامت بعض الدول باتخاذها لاستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران المدني، للوقوف على مدي نجاح التجربة وتطبيق الإجراءات التي تتلاءم مع طبيعة الإمكانات والقدرات السياحية في مصر.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إجراءات استقبال السياحة الوافدة سواء الاشتراطات العامة المطلوب توافرها، أو الإجراءات المطلوب استيفاؤها قبل وصول السائح، وعلى متن الطائرة، وعند الوصول، وأثناء الإقامة في مصر، فضلاً عن إجراءات تشغيل المرافق سواء المطارات أو المطاعم المكشوفة وغير المكشوفة، هذا إلى جانب تنظيم زيارة المواقع الأثرية.

وعرض الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الاستعدادات والإجراءات التي تم تنفيذها بالمطارات المختلفة، لاستئناف حركة الطيران، حيث تم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة عالميا، ويتم حاليا تشغيل الطيران الداخلى بعدد من الرحلات بكفاءة عالية.

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وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بعرض خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الصدد.