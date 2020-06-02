شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: «العزومات» السبب في إصابات كورونا.. و«اللي بيعملها ناس مستبيعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن البحر الأحمر من أقل محافظات الجمهورية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب تقرير وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من استقبال ١١ ألف مصري من العائدين من الخارج، لقضاء الحجر الصحي بمرسي علم، وتواجد نحو ٢٠٠٠ نزيل بفنادق الغردقة سياحة داخلية.

وأضاف «حنفي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الإصابات التي تم تسجيلها في المحافظة بسبب التجمعات والعزومات في المنازل خلال إجازة عيد الفطر، مشيرًا إلى أن إصابة واحدة فقط كانت في الفنادق، التي تم إعادة تشغيلها باشتراطات الحكومة، معلقًا: «اللي بيعمل هذه العزومات ناس مستبيعة»، حسب تعبيره.

وأوضح أن المحافظة جاهزة لرفع نسبة الإشغال في الفنادق السياحية إلى ٥٠٪ بتطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارتي السياحة والصح، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يونيو الجاري.