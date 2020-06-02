شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» يستقبل 203 مصريين عالقين عائدون من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة النيل للطيران، قادمة من مدينة الرياض على متنها 203 مصريين قادمين من المملكة العربية السعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن رحلة شركة النيل للطيران رقم NP2232 وصلت المطار قادمة من العاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها نحو 203 مصريين، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

وأجرت إدارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اختبارات فيروس «كورونا» على الركاب القادمين داخل صالة الوصول، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.