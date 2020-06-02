شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 12 رحلة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر في وزارة الطيران المدني، إن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، سيمتد اليوم إلى 3 دول عربية وأوربية، مؤكدة أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل، الثلاثاء، 9 رحلات جوية استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية، ورحلتين قادمتين من الكويت، ورحلة واحدة قادمة من لندن، لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضافت المصادر، أن جميع الرحلات ستصل اليوم على مدار الساعة، موضحًا أن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، يجروا عليهم اختبارات فيروس كورونا عليهم داخل صالة السفر، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني في مصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.