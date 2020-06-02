شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد فاضل: للأسف الكورونا وصل بيتي.. وكمحب للوطن حزين لما صادفته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المخرج الكبير محمد فاضل عن إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا، مساء الإثنين، وأكد على أنه لا يكتب هذا بأى هدف إلا لإثبات أن كلامه في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك.

وكتب المخرج محمد فاضل عبر صفحته الرسمية على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك قائلا: «للأسف.. الكورونا وصلت إلى بيتى.. شقيقتى الصغرى وابنها.. لا أكتب هذا بأى هدف إلا إثبات أن كلامى في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك.. وطبعا لن أقول أي شيء.. ولكننى- كمحب للوطن- حزين.. حزين جدا لما عرفته وصادفته».

وطالب فاضل الإعلام بضرورة مواجهه المشكلات بصراحة.