"هم يبكى وهم يضحك".. مشاهد لا تفوتك فى مظاهرات أمريكا 2020.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المظاهرات والاحتجاجات على مقتل المواطن الأمريكى جورج فلويد، على يد رجال الشرطة، العديد من المواقف الطريفة. وفى هذا الفيديو، نستعرض معًا مجموعة من المشاهد التى لم يكن يتوقع ظهورها فى المظاهرات، مثل مشاركة باتمان، والجوكر، وحرق فراش رجل مشرد فى شوارع أمريكا، وقيام رجل آخر بضرب المتظاهرين بالسهام، وغير ذلك. لمشاهدة هذه المواقف الطريفة تابع الفيديو التالى..

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