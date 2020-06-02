شكرا لقرائتكم خبر عن وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مدحت الغمراوى، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، قيام اللجنة العليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية بالتفتيش على 33 شركة بمدينة العاشر من رمضان، للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن وقف العمل بـ8 شركات تعمل فى مجال "صناعة النسيج - الأجهزة الكهربائية - الصناعات الغذائية"، لمدة 48 ساعة لحين استيفاء أصحابها شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة لحمايه العاملين بها وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدوره، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالصناعة وتسعى جاهدة لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين لذلك اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإلزام أصحاب الأعمال والعمال بتنفيذها لضمان دوران عجلة الإنتاج وتحسين مستوى الاقتصاد.

وأضاف المحافظ، أنه لن يسمح بالتقصير فى حماية العاملين بالمناطق الصناعية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد، مؤكدا أنه فى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.